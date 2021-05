"Un producteur m'a dit que je ne serai jamais une star avec cette émission", découvrez les acteurs de Friends lors de leur réunion (vidéo)

Ils se sont avérés être les meilleurs amis d'hier et d'aujourd'hui. Et les acteurs de la série Friends ont montré une fois de plus ce lien indestructible alors qu'ils se remémoraient l'émission emblématique avant la diffusion spéciale sur HBO Max.

La scène d'ouverture était certainement familière pours les fans lorsque Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et Matt LeBlanc se sont retrouvé sur leur vieux canapé pour un jeu de questions mis à jour par David Schwimmer.

Recréant un moment mémorable de la série, le personnage de David, Ross Geller, se tenait devant le fameux tableau blanc contenant les fameux post-it pour faire jouer ses camarades.

"Rachel a écrit une lettre à Ross et lui a demandé de la lire avant de se remettre ensemble. Combien de pages contenait cette lettre?" a-t-il demandé au groupe.

Jennifer, qui jouait Rachel Green, s'est montrée déjà émue lorsqu'elle a demandé: "Où est la boîte à mouchoirs?''

"Est-ce que Courteney a encore ses lignes écrites sur la table?" a demandé Matt en visitant le vieil appartement de Monica.

"Nous avons un tel lien avec cette émission", a expliqué Lisa alors qu'elle était assise sur le canapé orange emblématique du générique de la série.

"Est-ce que Ross et Rachel ont fait une pause?" a demandé l'animateur James Corden au groupe auquel Jennifer et Courteney ont crié "oui!"

Matt prit sa tasse de café et a marmonné des "conneries" dans sa barbe tandis que David riait et le pointait du doigt.