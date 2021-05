Lalla Salma du Maroc, l'ex épouse de Mohammed VI, brise son silence

Très discrète depuis 3 ans et sa séparation du roi Mohammed VI que le Magazine Hola! a qualifié de "divorce" en janvier dernier, la princesse Lalla Salma du Maroc fait rarement parler d'elle et n'assume plus d'engagements publics. La mère des deux adolescents, Moulay El Hassan, 16 ans, et Lalla Khadija, 12 ans est pourtant sortie de son silence pour évoquer une cause qui lui tient à coeur. Le cancer qui touche les femmes.

C'est le quotidien marocain Le Matin qui l'annonce. "Dans le cadre de son programme MSD pour les mères, le laboratoire pharmaceutique mondial MSD a annoncé récemment la signature d’un nouveau partenariat avec la Fondation Lalla Salma pour élaborer un programme d’éducation thérapeutique

sur la prévention des cancers féminins et sur l’amélioration de la qualité de vie pendant et après le traitement du cancer, en particulier chez les mères et les futures mères."