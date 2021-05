Maria Del Rio vide sa garde-robe et vous invite à faire la même chose: "Faisons plaisir à différentes associations"

Radio Contact lance une collecte géante en appelant les auditeurs à faire leur vide-dressing dès aujourd'hui 21 mai jusqu'au 30 mai.

L'idée a germé dans la tête de Maria Del Rio, lors d'un Good Morning : "On est partis du principe que c'est toujours compliqué de se séparer de ses affaires car on a l'impression qu'on va un jour les remettre. Mais à un moment donné, il faut s'en débarrasser quand elles ne servent plus à rien. Les auditeurs ont commencé à s'emballer en trouvant que c'était une super initiative. Au départ, on pensait vendre les vêtements, et puis on s'est dit faisons plaisir à différentes associations qui en ont réellement besoin."

"Tous les vêtements peuvent être déposés dans un magasin ZEB, dont je suis l'ambassadrice" souligne l'animatrice du Good Morning.

Les auditeurs qui vident leur dressing sont invités à se prendre en photo avec leur pile de sac de vêtements à donner et ensuite de les poster sur les réseaux sociaux en mentionnant le hashtag #missionvidedressing.

Plus d'informations sur : https://www.radiocontact.be/concours/mission-vide-dressing/