Lady Gaga décrit ne plus être la même personne après avoir subi un viol et être tombée enceinte

Lady Gaga dit avoir vécu une "pause psychotique totale'' lorsqu'elle a été agressée sexuellement à l'âge de 19 ans par un producteur de musique et qui l'a laissée enceinte au coin d'une rue''.

La chanteuse de 35 ans, a évoqué l'événement traumatisant lors d'une apparition dans la nouvelle série documentaire sur la santé mentale Apple TV + du prince Harry et Oprah, "The Me You Can't See."

"J'ai dit "non". Et je suis parti, et ils m'ont dit qu'ils allaient brûler toute ma musique. Et ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas arrêté de me demander, et je me suis juste figée et ... puis je ne m'en souviens même pas."

Gaga, qui n'a jamais mentionné le nom du producteur de peur de le revoir, a déclaré qu'elle s'était évanouie au milieu de l'agression et qu'elle en a été physiquement malade pendant une période prolongée afin de faire face à la douleur.

"J'ai été malade pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines après, et j'ai réalisé que c'était la même douleur que j'ai ressentie lorsque la personne qui m'a violée m'a laissée enceinte dans un coin'', a-t-elle déclaré.

Lady Gaga a déclaré que cet incident l'avait laissée marquée physiquement et émotionnellement, ce qui est toujours le cas à ce jour.

La chanteuse a déclaré qu'un médecin lui avait conseillé de consulter un psychiatre pour ses douleurs chroniques, ce qui avait conduit à un diagnostic de stress post-traumatique.

"J'ai eu une pause psychotique totale pendant quelques années, je n'étais plus la même fille", a déclaré Gaga. "Ce que je ressens quand je ressens de la douleur était ce que je ressentais après avoir été violée. J'ai eu tellement d'IRM et de scans où ils ne trouvent rien. Mais c'est comme si mon corps se souvient."

Elle a également déclaré qu'au milieu de son voyage émotionnel, elle avait récemment dû faire face à des impulsions d'automutilation...