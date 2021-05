Hélène Ségara étonnée qu'une personne utilise sa photo pour draguer sur Tinder: "Le mec va arriver au café il va voir qui?"

Hélène Ségara était l'invitée d'On refait la télé. L'émission sera diffusée samedi 22 mai sur RTL France. La chanteuse s'est confiée lors de cet entretien en parlant d'amour. "Aujourd'hui, les gens se sentent seuls. Même si les règles ont changé amoureusement, je pense que tout le monde cherche et espère un grand amour. Le fait d'être aimé follement une fois dans sa vie, tout le monde en rêve", dit la star, dont les propos ont été relayés par Télé Loisirs.



Ensuite, elle a expliqué qu'une personne utilisait sa photo pour draguer sur Tinder. "Tout le monde a envie de vivre quelque chose de magique sauf que les gens vont sur des applis où la magie est d'envoyer une photo à moitié à poil (...) il y a quand même quelqu'un qui m'a écrit: 'je viens de te parler sur Tinder. Ça match entre nous, c'est bien toi?'. Quelqu'un a pris ma photo et l'a mise sur Tinder. Mais le premier rencard, c'est mort. Le mec va arriver au café, il va voir qui? Morissette Ségara? Non, je ne suis pas sur Tinder. Vous ne m'y trouverez pas. Je ne suis pas un coup d'un soir et je ne l'ai jamais été", précise la chanteuse.