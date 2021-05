Star Academy: cette star internationale au comportement de DIVA qui a failli être virée de l'émission

Alexia Laroche-Joubert a confié quelques anecdotes des coulisses de la Star Academy à l'occasion des 20 ans du programme lancée en octobre 2001 et interrompu neuf saisons plus tard. Durant les nombreuses années de vie de l'émission, de nombreuses stars sont passées sur le plateau afin de chanter avec les candidats. La directrice de la Star Ac' n'a pas que des bons souvenirs de ces prestigieux invités, dont une star en particulier qui avait un comportement de diva, relate Voici.

"Le pire que j’ai eu c’était Puff Daddy", a dit Alexia Laroche-Joubert à Télé-Loisirs et dont les propos ont été relayés par Voici. "À tel point que je suis allé voir son manager et je lui ai dit : 'vous savez quoi, j’en ai rien à foutre, qu’il se tire, je n’en peux plus !'".

"J'ai appelé Pascal Nègre (ex-PDG d'Universal France) en parallèle et je lui ai dit : "j’en ai rien à foutre, tu m’envoies n’importe quel artiste, je m’en fous, je le vire ce con !" Je n’en pouvais plus", a ajouté l'ancienne directrice.

"Le mec a mis 4 heures à descendre pour ses répétitions, alors que d’autres artistes attendaient, etc. Bref, l’enfer".