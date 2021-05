C'est officiel: un grand rêve de Johnny Hallyday se réalise pour Jade et Joy

Ce n'est pas un secret, Johnny Hallyday était sensible au rêve américain. Voiture, culture, carrière, tout l'attirait. Il n'aura malheureusement pas eu le temps de rêver à devenir citoyen des Etats-Unis. Il y a un peu moins d'un an, en octobre 2020, Laeticia Hallyday obtenait son passeport. Une démarche que la veuve disait avoir "fait pour lui". "L'Amérique l'a toujours fait rêver, l'a toujours fasciné. Pour lui, tous les rêves y étaient possibles, cela l'a nourri toute sa vie", expliquait-elle au journal Le Parisien.

"Je l'ai fait pour lui, et j'en suis très fière"

"Le choix de vivre en Amérique était lié à cela. J'ai respecté ses volontés, je suis allée au bout de la naturalisation. Je l'ai fait pour lui, et j'en suis très fière. J'ai beaucoup appris des Etats-Unis en treize ans. Au début, je n'aimais pas Los Angeles. Je trouvais cette ville sans âme, sans culture, tentaculaire. J'ai la double nationalité, je suis française avant tout. Ce sont mes racines".

Un peu plus américaines

La maman de Jade et Joy bénéficie donc désormais de la double nationalité. Et aujourd'hui, c'est à ses filles de passer le cap. Selon le magazine Public de ce 21 mai, elles auraient été naturalisées ce 17 mai à Los Angeles.

Une vie aux Etats-Unis permet à Jade et Joy de vivre loin des médias français et de bénéficier d'un certain anonymat. Elles vivent désormais dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, que Johnny Hallyday chérissait. Désormais, Jalil Lespert partage la vie de Laeticia Hallyday, le couple vit dans une villa achetée ensemble.