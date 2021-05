Pris au piège, un enfant voyage sur les tapis à bagages d'un aéroport durant plusieurs minutes (vidéo)

Les départs en avion sont souvent source de stress, mais les parents de ce petit garçon n'étaient certainement pas prêts à ca!

Ce samedi premier mai, à l’aéroport international St-Paul de Minneapolis, dans le Minnesota aux Etats-Unis, le garçon de 9 ans joue dans l'aéroport avec deux autres enfants. Ils le poursuivent et pour leur échapper, il trouve une issue, à côté des guichets. Mais il était loin de se douter que cette cachette allait l'emmener faire un premier petit voyage avant de prendre l'avion!

L'enfant, emmené par les tapis roulants, fait un trajet de plusieurs minutes, comme le montrent les vidéos de surveillance. Bringuebalé à gauche, à droite, emmené d'un tapis à un autre, l'enfant finit par se retrouver avec une chaussure dans une main et ce qui ressemble à un smartphone dans l'autre. Heureusement, il réussit à trouver une issue et sauter hors d'un tapis.



Il court alors, avant d'être retrouvé par du personnel de l'aéroport en charge des bagages. L'incident ne devrait pas faire l'objet de poursuites, mais le porte-parole de l'aéroport a indiqué que la sécurité du système sera probablement revue. Cette fois, l'enfant était grand et a su s'en sortir sans paniquer, mais mieux vaut que cela ne se reproduise jamais!