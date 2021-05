Le gagnant de l'Eurovision a-t-il pris de la cocaïne? Des images de lui penché sur une table pendant le concours deviennent virales (vidéo)

Final haletant et habituelles rivalités nationales: le concours de l'Eurovision, de retour après un an d'absence en raison de la pandémie, n'a pas manqué de rebondissements.

L'Italie a remporté l'édition 2021 disputée à Rotterdam. Le groupe Måneskin, composé d'une fille et de trois garçons, nés avec le siècle et biberonnés aux rifs saturés du rock, professe de faire du neuf avec du vieux.



C'est la troisième victoire de l'Italie dans ce concours d'ordinaire peu prisé des artistes revendiquant les influences des "rock bands" aux origines.



Mais leur prestation n'est pas le seul moment qui a fait réagir les téléspectateurs et les internautes.

Des images du chanteur du groupe Maneskin, Damiano David, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Elles montrent l'artiste penché sur une table pendant la cérémonie de l'Eurovision. Le chanteur a fermement démenti avoir pris des drogues.



"Je ne prends pas de drogue. S'il vous plaît, les gars. Ne dites pas ça vraiment, pas de cocaïne. S'il vous plaît, ne dites pas ça," a affirmé Daminao David lors d'une conférence de presse après la finale, remportée par le groupe.





Il a expliqué avoir baissé les yeux car le guitariste Thomas Raggi avait cassé un verre.



Les membres du groupe ont déclaré plus tard sur Instagram être"prêts à se faire tester car nous n'avons rien à cacher."



"Nous sommes vraiment choqués par ce que certaines personnes disent sur Damiano qui se drogue. Nous sommes réellement CONTRE les drogues et nous n'avons jamais pris de cocaïne", ont-ils insisté.

Måneskin signifie "Clair de lune" en danois, langue maternelle de Victoria De Angelis. Le titre qu'ils présentaient au concours de l'Eurovision, "Zitti e buoni", leur a permis de remporter en 2021 le grand prix de la 71è édition du festival de la chanson de San Remo.



Entre Noir Désir, Nirvana et Placebo, la formation aux influences pop, reggae et funk a été fondée en 2016 à Rome par De Angelis, Damiano David (chant), Thomas Raggi (guitare) et Ethan Torchio (batterie), alors tous encore adolescents.