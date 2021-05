"Je m'en vais comme un PRINCE": 18 ans après la Star Ac', Pierre explique enfin les raisons de son départ

Samedi, TF1 a diffusé un documentaire à l'occasion des 20 ans de la Star Academy. L'occasion pour les anciens participants de revenir sur leur parcours dans le concours de chant. Pierre avant marqué les esprits lors de la saison 3 en quittant l'émission en plein direct lâchant ces mots: "Je vais m'en aller, un peu comme un prince (...) je n’attends pas qu’on me rende la liberté, je la prends". Il avait surpris tout le monde, surtout ses fans. Nikos Aliagas, décontenancé, ne savait pas quoi dire pour retenir le candidat qui quittait le plateau du prime.

18 ans plus tard, Pierre a accepté de participer au documentaire consacré à l'émission. Il n'avait pas revu cette séquence de la Star Ac' devenue culte. En la découvrant, il a confié être en adéquation avec sa décision de l'époque. Le jeune homme avait du mal à vivre dans le château. Il ne supportait pas d'être filmé en permanence.

De nombreux fans étaient persuadés que ce moment était orchestré par l'émission. Mais Pierre affirme que non. Il était le seul à savoir qu'il s'en allait ce soir-là.

"Pour mon départ, je n'ai prévenu personne. Je voulais que ce soit vraiment une surprise, car je ne voulais pas que quelqu'un essaie de me faire changer d'avis et partir dans des discussions interminables", explique-t-il.



"Tout ce que j'ai fait à l'intérieur du château, personne ne m'a dit de le faire. Je n'étais pas là pour jouer au comédien, j'étais là pour chanter. Je suis quand même resté dix semaines. Ça a été un moment vraiment difficile pour moi de quitter l'aventure comme ça, d'aller à l'encontre de tous les avis. Je savais que tout le monde était contre mon départ, mais c'était une volonté puissante de liberté comme je l'ai dit à l'époque".



"Je n'avais plus beaucoup de patience. Plutôt que de mal continuer l'aventure, je préférais sortir par la grande porte et qu'au moins ce soit mon choix personne. Pour moi, c'était important".

Retrouvez l'extrait à 1h23: