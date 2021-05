Gwyneth Paltrow: un client affirme que sa bougie senteur vagin a "explosé"

Colby Watson, un habitant du Texas, a intenté un procès à la société après avoir brûlé la bougie pendant trois heures avant qu'elle ne soit "engloutie par les flammes", relate Sky News.

L'Américain demande des dommages et intérêts de 5 millions de dollars après l'incident au cours duquel il affirme qu'une des bougies "This Smells Like My Vagina" a explosé sur sa table de nuit.

Watson prétend qu'il a brûlé la bougie pendant environ trois heures avant qu'elle n'"explose" et ne soit "engloutie par les flammes", selon les documents judiciaires. La table a été laissée avec un "anneau de brûlure noir", et le photophore était "carbonisé et noir".

Aucune blessure n'a été signalée, mais les représentants de Watson cherchent à obtenir une indemnisation pour leur client et d'autres personnes qui "sans aucune faute de leur part, ont acheté des bougies parfumées au vagin défectueuses et dangereuses".

Goop, la société de l'actrice, a rejeté la plainte, la qualifiant de "frivole" et de "tentative de s'assurer un paiement excessif pour un produit qui a fait couler beaucoup d'encre".

"Nous soutenons les marques que nous distribuons et la sécurité des produits que nous vendons", a déclaré un porte-parole de Goop à NBC News.

Le mois dernier, une expérience similaire a été relatée dans le Guardian par Jody Thompson, qui a gagné une bougie lors d'un quiz au travail et qui, le deuxième soir où elle l'a utilisée, a vu "l'enfer se déchaîner".

"Quelques minutes après avoir allumé la bougie, elle a explosé. Les flammes ont jailli du pot sur un demi-mètre et des morceaux de cire fondue se sont envolés alors qu'elle pétillait et crachait. Nous ne pouvions pas nous approcher pour l'éteindre tant les flammes étaient féroces, et nous ne voulions pas jeter de l'eau dessus de peur d'éclabousser de la cire fondue partout. Heureusement, je l'avais placé sur du béton, à la base de ce qui était autrefois une cheminée".

"Heureusement, après ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'était probablement pas plus de cinq minutes, les flammes se sont calmées et j'ai pu souffler la bougie. Le pot carbonisé et l'étiquette fondue témoignaient de la chaleur qui régnait."

Actuellement en rupture de stock, la bougie est décrite sur le site de Goop comme ayant "un parfum drôle, magnifique, sexy et magnifiquement inattendu... pour nous mettre en tête la fantaisie, la séduction et une chaleur sophistiquée".