Candidats oubliés ou floutés sans leur accord dans le docu de la Star Ac’: Lucie Bernardoni pousse un coup de gueule

Samedi, un documentaire sur les 20 ans de la Star Academy était diffusé sur TF1. Des dizaines d’anciens candidats étaient présents pour livrer leurs souvenirs de cette expérience. Mais les téléspectateurs ont été choqués par le nombre de visages floutés dans les images d’archive.

Si certains anciens ont effectivement refusé de signer une autorisation pour que la chaîne française puisse utiliser leur image, d’autres n’auraient même pas été approchés par la production. C’est en tout cas ce qu’affirme Lucie Bernardoni, finaliste contre Grégory Lemarchal dans la quatrième saison.

"Pensées à tous les autres copains de promo différentes floutés avec ou sans leur avis, et à ceux qui ont fait l’histoire du programme aussi comme Sofia Essaidi et Olivia Ruiz comme beaucoup d’autres," écrit-elle en story Instagram.

La chanteuse soulève un autre manquement de la production. Grégory Lemarchal et son décès ont été évidemment évoqué, mais d’autres personnalités du programme, également décédées, n’ont même pas été mentionnées : "Une pensée pour Faustine, Tiburce et Edu qui ont fait partie de l’histoire de la Star Academy aussi. Qui ne sont plus là, et qui auraient mérité à mon sens, d’être mentionnés dans ce très beau documentaire sur les 20 ans de la Star Ac."



©Instagram @luciebernardoni