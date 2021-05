Cris de joie dans les vestiaires de Top Chef: voici le premier candidat qualifié pour la demi-finale

Les quarts de final se poursuivent cette semaine dans Top Chef. Matthias, Mohamed, Sarah et Pierre s’affrontent pour obtenir les deux pass qui les mèneront directement en demi-finale.

Grande pression cette semaine dans Top Chef, Matthias, Pierre, Mohamed et Sarah ont chacun un pass. L’épreuve est donc décisive puisqu’elle permettra au gagnant d’aller directement en demi-finale. Ils s’affrontent sur une épreuve imaginée par le chef doublement étoilé, Lionel Giraud.

Leur challenge : mettre l’algue au centre de l’assiette. Motivés comme jamais après avoir vu leurs proches, les candidats se sont surpassés et ont étonné le chef. Pour lui, "personne n’a raté l’épreuve".

Néanmoins, il faut un gagnant. Les mamans attendent dans les vestiaires aux côtés de Paul Pairet, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran. Ils guettent la porte qui laissera entrer le vainqueur de l’épreuve. Finalement, c’est Sarah qui fait irruption dans le vestiaire en courant dans les bras de sa maman et de Paul Pairet.

Emplis de joie, ils crient et font l’avion. "Si jamais un jour, on m’avait dit que j’allais faire l’avion avec ma mère et Paul Pairet pour une victoire et un pass pour la demi-finale, honnêtement, je ne l’aurais pas cru," conclut la première demi-finaliste.