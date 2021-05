Top Chef: un chef en larmes en voyant son candidat partir aux portes de la demi-finale

Les quarts de final se poursuivent cette semaine dans Top Chef. Matthias, Mohamed, Sarah et Pierre s’affrontent pour obtenir les deux pass qui les mèneront directement en demi-finale.

Les quarts de finale de Top Chef auront mis les candidats à rude épreuve. Après avoir chacun obtenu un pass sur les quatre premières épreuves, tous les espoirs étaient encore permis pour Matthias, Sarah, Mohamed et Pierre.

Pour l’obtention d’une place en demi-finale, ils se sont affrontés cette semaine sur deux épreuves : l’algue et le petit pois. Suite à cela, Sarah et puis Matthias se sont qualifiés.

Mohamed et Pierre se sont donc affrontés lors d’une épreuve coup de feu de 30 minutes durant laquelle ils devaient réaliser une bouchée aux carottes. Alors qu’il partait peu confiant, c’est finalement Mohamed qui prend la dernière place en demi-finale.

Pierre quitte donc l’aventure. L’émotion est palpable et son chef, Michel Sarran, ne peut s’empêcher de verser une larme. "On a fait un bout de chemin ensemble, on a appris à se connaître, et ça a matché. Je ne veux pas que les anciens candidats en prennent ombrage, mais je crois que c’est la première saison où il y a autant d’osmose. On s’est amusé, Pierre. On a passé des moments géniaux. Je suis triste," conclut-il en larmes en serrant le jeune homme dans ses bras.