Kate Middleton: comment elle a subtilement rendu hommage à la princesse Diana lors d'une visite à Edimbourg

Ce dimanche, la duchesse de Cambridge a rejoint son époux le prince William lors d'une tournée royale écossaise. Cette visite royale fait partie d'une offensive de charme pour aider à persuader l'Écosse de résister aux demandes d'indépendance des nationalistes.

C'est le Prince William, seul, qui a débuté cette tourné vendredi en prononçant notamment un discours profondément intime dans lequel il a décrit la "place spéciale'' que l'Écosse avait dans son cœur, un pays qui, selon lui, détenait à la fois certains de ses "souvenirs les plus heureux'' et ses "plus tristes''. C'est en effet au château de Balmoral qu'il a la mort de sa mère Diana, en 1997. Mais c'est aussi à St Andrews qu'il a rencontré et est tombé amoureux de Kate Middleton qui deviendra 10 ans plus tard son épouse.

Pour sa première apparition en Ecosse, Kate, 39 ans, portait un blazer bleu de la marque Zara et une jupe plissée bleue, rappelant la couleur vibrante du drapeau écossais.

Mais selon le magazine Hello, la duchesse de Cambridge a également voulu rendre de cette manière hommage à sa belle-mère, la princesse Diana. Le magazine ressortant un cliché de la princesse des coeurs portant une tenue identique.

Le couple des Cambridge poursuivra un agenda bien chargé avant de rejoindre Londres et leurs 3 enfants jeudi.



(c)INSTAGRAM HELLO MAG