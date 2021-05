C'est l'EFFERVESCENCE devant l'immeuble de la série "Friends": "Cette série m'a permis de faire face à mon cancer"

Le suspense monte aux Etats-Unis deux jours avant la diffusion de la réunion spéciale de la série Friends. A New York, devant l'immeuble qui abritait fictivement les appartements de Monica, Rachel, Chandler et Joey, les touristes se prennent en photo en décomptant les heures avant le grand jour.

Une fan de la série, très émue témoigne: "Friends représentait tout pour moi. Vous savez, Friends m'a permis de rester saine d'esprit d'une manière ou d'une autre. Lors de périodes sombres, vous savez face au cancer et autres. Friends est une série géniale. Il n'y en a pas d'autre comme cela", confie cette femme en ravalant quelques sanglots.

L'arrivée de cet épisode devait initialement correspondre au lancement, fin mai 2020, de la plateforme HBO Max, qui a acquis l'intégralité du catalogue de "Friends".

Mais la pandémie avait contraint la production à reporter le tournage, qui n'a finalement eu lieu que le mois dernier, à Burbank, en Californie.

Outre les six comédiens principaux de la série, cet épisode de gala verra également défiler de nombreuses vedettes, du chanteur canadien Justin Bieber au groupe sud-coréen BTS, en passant par l'ancien footballeur David Beckham et la chanteuse Lady Gaga, selon un communiqué publié jeudi.

HBO Max a mis en ligne jeudi une bande-annonce, qui se limite à un long plan des six héros de la série, de dos, en train de marcher. "Celui où ils se retrouvent" (The One Where They Get Back Together), dit le titre de l'épisode, reprenant la formulation similaire à tous les épisodes de la série, qui démarraient tous par "celui" ("The One").

La série "Friends" (1994-2004) a été un immense succès d'audience et a marqué une génération de téléspectateurs.

Son arrivée sur Netflix en 2015 a permis à la plateforme de séduire un nouveau public, confirmant la popularité intacte du sitcom, genre que beaucoup disaient sur le déclin.