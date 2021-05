Ben Affleck porte les bijoux que Jennifer Lopez lui a offerts il y a 19 ans

C'est reparti comme si de rien n'était entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Le couple qui renoue sa romance d'il y a 19 ans a été aperçu dans une salle de fitness de Miami en train de faire du sport ensemble, de s'embrasser et de prendre du bon temps.

Des sources ont déclaré au magazine In Touch que Ben et Jen "avaient l'air follement amoureux'' lors de ce rendez-vous au gymnase et qu'ils "reprenaient clairement là où ils s'étaient arrêtés dans leur relation il y a des années. Ils s'amusaient, se taquinaient et s'embrassaient...".

L'acteur de 48 ans semblait être encore plus nostalgique du passé lorsqu'il a été aperçu portant une montre en argent que Jennifer Lopez lui avait offerte en 2002, lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble.

Cette montre semble être celle que l'acteur portait dans le clip de Lopez en 2002 pour sa chanson Jenny from the Block.

Le couple a loué une maison en bord de plage où ils ont passé le week-end ensemble.