"Le prince Harry, aveuglé par Meghan, est en train de s'autodétruire", estime l'ancien majordome de Diana

Le prince Harry "s'autodétruit" via ses interviews et est "aveuglé par Meghan'' estime Paul Burrell, l'ancien majordome et homme de confiance de la princesse Diana.

Paul Burrell a critiqué le prince Harry pour avoir accordé des interviews, affirmant qu'elles "le détruisaient au fur et à mesure".

La semaine dernière, Harry a parlé de sa santé mentale et a critiqué son père le prince Charles dans sa nouvelle série disponible sur Apple TV "The Me You Can't See".

Cela fait suite à une autre interview explosive sur The Armchair Podcast dans laquelle il a fait des déclarations similaires, et à son entretien avec sa femme Meghan Markle et Oprah Winfrey, où il a également frappé la famille royale.

Le majordome de la princesse Diana qui connaissait le duc de Sussex à l'âge de trois ans, a déclaré que Harry était "aveuglé" par Meghan, qui, selon lui, est désormais la seule à pouvoir l'empêcher de s'exprimer.

Paul a développé son avis au magazine Closer: "Il a été aveuglé par Meghan, par sa beauté et par ce monde hollywoodien. Je pense que maintenant, seule, Meghan, peut l'empêcher de faire ces interviews et de faire plus de dégâts et de se détruire. Il ne guérira pas s'il continue à faire ça - ça va aggraver les choses à long terme. Mais honnêtement, je dois reconnaître que je n'ai aucune idée de quand il s'arrêtera."

Paul pense que Diana serait fière d'Harry, mais elle n'aurait pas voulu qu'il se brouille avec sa famille. Et de poursuivre: "Diana aurait le cœur brisé qu'il en soit arrivé là. Non seulement elle serait dévastée qu'Harry se soit coupé de sa famille, mais elle désapprouverait qu'il démolisse la famille royale."