Robe découpée et chaussures volées: Amandine Petit, Miss France, révèle les "sales coups" des coulisses de Miss Univers

Nous vous l'annoncions juste après le fameux concours. Miss France 2021 a décroché une belle place à Miss Univers en se hissant comme la première européenne du concours à la 13ème place. La jeune femme aurait aimé être au moins dans le top 10, mais elle relativise et s'estime très heureuse d'avoir pu vivre une telle expérience. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision LCI, elle dévoile ce que c'est de participer à un tel concours.

Covid oblige, les femmes ont dû respecter une quarantaine de 5 jours et leur température était prise quotidiennement dans leur hôtel de la Floride.

Elle explique que "certaines candidates étaient très entraînées", comme ce fut le cas pour la gagnante , Miss Mexico, qui avait déjà participé au concours de Miss Monde en 2017 lors duquel elle avait été sacrée première dauphine.

Mais tout n'était pas rose pour Amandine Petit. En effet, elle raconte que certaines candidates sont prêtes à tout "par envie de gagner". "On m’a échangé mes chaussures, je ne sais pas si on me les volées. Des filles se sont fait voler deux-trois choses, un costume a été coupé", se souvient Amandine Petit. "Même s’il avait fallu que j’aille nus pieds sur scène, ce n’était pas très grave", relativise la Reine de beauté.

La jeune Normande assure quand même avoir vécu un beau moment et que l'ambiance était globalement amicale.