Kim Kardashian poursuivie en justice par 7 personnes

Kim Kardashian est poursuivie par sept anciens membres du personnel de jardinage et d'entretien de son manoir de Hidden Hills. Ils l'accusent de divers comportements douteux, selon The Cut.

Selon la plainte déposée lundi à Los Angeles, les plaignants affirment que la femme d’affaires avait des retards de paiement, retenait 10 % de leur salaire pour les impôts - et ne transmettait pas ces sommes au gouvernement, refusait de leur payer des heures supplémentaires et les obligeait parfois à travailler sans pause repas.

Ils affirment qu'ils n'ont pas reçu de fiches de paie détaillées, et un ex-employé de 16 ans affirme qu'on l'a fait travailler bien au-delà des 48 heures maximum autorisées pour un employé mineur. Un autre affirme que lorsqu'il a évoqué le paiement des heures supplémentaires, la question des impôts et les pauses repas, il a été immédiatement licencié.

Andrew Ramirez, son frère Christopher Ramirez et son fils Andrew Ramirez Jr, ainsi que Aron Cabrea, Rene Ernesto Flores, Jesse Fernandez et Robert Araiza intentent maintenant une action en justice pour obtenir des salaires impayés et les heures supplémentaires qu'ils disent leur être dues.

Les hommes sont représentés par Frank Kim du cabinet d'avocats Kim Legal, qui représente également l'un des anciens employés du mari de Kim Kardashian, Kanye West, dans un procès similaire lié à l'opéra "Nebuchadnezzar" du rappeur.

Kim Kardashian nie les faits qui lui sont reprochés.