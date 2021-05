JLo et Ben Affleck surpris en train de s’embrasser: "Ils avaient l'air follement amoureux"

La saga des Bennifer continue! Jennifer Lopez et Ben Affleck "avaient l'air follement amoureux" lors d'une séance de gym à l'Anatomy Miami Beach à Miami le lundi 24 mai, a raconté un témoin aux médias américains.

La chanteuse de "Let's Get Loud", 51 ans, et l'acteur de "Good Will Hunting", 48 ans, qui ont été ensemble de 2002 à 2004, "reprenaient clairement là où ils s'étaient arrêtés dans leur relation il y a des années", dit le témoin qui fréquente la salle de sport. "Ils ont même partagé un baiser sur le sol de la salle et étaient super joueurs l'un avec l'autre entre les séries".

Selon la source, Jennifer et Ben "sont entrés séparément, mais sont repartis ensemble". Sur place, les deux stars "ont fait deux séances d'entraînement différentes avec des entraîneurs différents." Un jour seulement avant leur séance de gym commune, Ben et Jennifer ont été photographiés en train de s'installer dans la propriété de JLo à Miami.

Les sorties du couple ont lieu moins de deux mois après la séparation de la chanteuse et de son fiancé Alex Rodriguez. L'actrice de Hustlers et l'ancien joueur de baseball professionnel, âgé de 45 ans, ont annoncé leur rupture le 15 avril après quatre ans de vie commune. "Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu'amis et nous avons hâte de le rester", ont déclaré Jennifer et Alex dans une déclaration commune à l'époque.

"Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement dans nos entreprises et projets communs. Nous souhaitons le meilleur l'un pour l'autre et pour les enfants de l'un et de l'autre", poursuit la déclaration, faisant référence aux jumeaux de Jennifer Lopez. Max et Emme, les enfants nés de son union avec son ex-mari Marc Anthony, et aux filles d'A-Rod, Natasha et Ella, nées de l’union d’Alex avec son ex-femme Cynthia Scurtis. "Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous avons à faire est de remercier tous ceux qui ont envoyé des mots gentils et du soutien."