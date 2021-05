"Voir Jennifer Lopez avec Ben Affleck est une énorme GIFLE" pour Alex Rodriguez

Alors que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont publiquement ravivé leur romance, avec notamment une escapade dans le Montana début mai, Alex Rdroguez

est "à l'affût", a confié une source à In Touch. Le natif de New York a "dragué des mannequins et actrices à Los Angeles et Miami". Mais malgré les efforts d'Alex pour se relancer dans sa vie sentimentale, il est "loin d'avoir oublié" Jennifer, assure le proche. "La voir avec Ben est comme une énorme gifle".



Les sentiments d'Alex mis à part, Ben et Jen "ont toujours des atomes crochus", a révélé une autre source à In Touch. Le couple aurait décédé de se redonner une chance sans se mettre de pression.



De plus, la mère de Jennifer, Guadalupe Rodríguez, "espère" qu’elle épousera Ben Affleck, a déclaré une autre source à In Touch. Guadalupe, 75 ans, "a toujours aimé Ben" et "lui a fait promettre qu'il ne briserait plus le cœur de sa fille".