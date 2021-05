Ce geste de Vianney que la production de "Rendez-vous en terre inconnue" a formellement INTERDIT

Le chanteur Vianney a participé à l’émission Rendez-vous en terre inconnue, dont l’épisode était diffusé mardi sur France 2. L’artiste français est allé à la rencontre des Afar en Éthiopie. Il a pu partager plusieurs jours avec ce peuple et découvrir ses traditions. Après un séjour riche en émotion, le chanteur a voulu offrir à ses hôtes certaines de ses affaires avant de les quitter. Mais la production de l’émission lui a interdit de le faire.



"La tenue que je porte m’a été donnée par la production. Je n’ai rien à moi. Je me suis dit que ça pourrait les aider, notamment les bonnes chaussures pour la montagne", a confié Vianney à Télé-Loisirs.





"Franck Desplanques, le rédacteur en chef de l’émission, me l’a formellement interdit. On peut leur donner des choses, mais de chez eux. Ils ont leur vie, et il faut y veiller”, a ajouté le chanteur.



La production avait offert des cadeaux plus utiles aux Afar avant de partir. “Ils ont laissé plusieurs choses, mais pas des vêtements. Plutôt un dromadaire et une centaine de kilos de sucre et de farine. Ils ont davantage besoin de cela. La paire de lunettes de soleil Quechua, ça aurait plutôt cassé quelque chose. Attention aux cadeaux empoisonnés: on peut aider mieux et autrement”, a réalisé l’artiste.