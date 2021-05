"Es-tu un prince?": la question étrange d’un petit garçon à Kate Middleton (vidéo)

Kate et William sont actuellement en Écosse. Le 25 mai, le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus à Stromness, dans l'archipel des Orcades, pour visiter le Centre européen des énergies marines, et Kate a rencontré des enfants qui attendaient de les accueillir.

Elle a eu un échange avec deux d'entre eux. "Êtes-vous un prince ?" a demandé l'un d'eux alors qu'elle se penchait pour lui dire bonjour.

"Je ne suis pas un prince", a répondu Kate en secouant la tête, visiblement amusée par la question. "Je suis la duchesse de Cambridge. Beaucoup de gens m'appellent Catherine."

"C'est une princesse !", a crié une petite fille.



"Et toi ? Es-tu une princesse ?" a demandé Kate à la fillette. L'enfant a secoué la tête.

"Aww, tu en as l'air dans ton beau manteau rose", a répondu la jeune femme de 39 ans.

Kate et William sont en Écosse pour une tournée conjointe jusqu'au 27 mai. Ils doivent visiter l'Université de St Andrews, où ils se sont rencontrés, il y a près de 20 ans.