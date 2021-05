William et Kate visitent les dortoirs de l'université de St Andrews où ils se sont rencontrés il y a 20 ans

Le duc et la duchesse de Cambridge effectuent en ce moment une tournée de plusieurs jours en Ecosse où ils ont comme mission de convaincre les Ecossais de ne pas prendre leur indépendance.

L'occasion pour le couple qui célèbre ses 10 ans de mariage cette année de rendre visite à l'université de St Andrews, là où ils se sont rencontrés il y a 20 ans. William et Kate ont discuté avec de nombreux étudiants de la manière dont ils ont vécu leurs études en temps de pandémie. Ils ont également visité St Salvator, la résidence estudiantine qu'ils partageaient tous les deux quand ils étaient étudiants. C'est là qu'ils se sont rencontrés.

Le couple est devenu ami au cours de leur première année d'étude, mais a tourné très vite en une romance passionnée. L'Histoire raconte qu'un moment déterminant de cette histoire d'amour des temps modernes serait un défilé de mode caritatif au cours duquel Kate a défilé dans une robe transparente. Kate et William ont obtenu leur diplôme en 2005 et William a proposé à sa petite amie de l'épouser cinq ans plus tard.

William et Kate, qui partagent 3 enfants dont le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, étaient d'excellente humeur alors qu'ils effectuaient ce mercredi un plongeon dans leurs souvenirs.