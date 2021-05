Le prince Harry a menti à la Reine: "La confiance avec sa famille ne tient plus qu'à un fil"

La Reine Elizabeth II n'avait aucune idée que son petit-fils Harry allait évoquer la famille royale et ses problèmes personnels lorsqu'il lui a présenté en 2018 l'idée de produire une série pour Apple TV sur la santé mentale en collaboration avec Oprah Winfrey. Harry avait présenté ce projet à san grand-mère comme un documentaire axé sur la santé mentale des vétérans militaires et l'importance d'obtenir le bon soutien après le retour à la vie civile.

Une source proche de la famille royale a affirmé au Daily Mail que la reine Elizabeth et le prince Charles étaient "absolument bouleversés'' par les révélations de Harry dans cette nouvelle émission, et que la confiance avec ses parents "ne tenait plus qu'à un fil''.

Dans une interview avec Oprah Winfrey diffusée dans ce docu-série, l'ancien membre de la famille royale a suggéré que son père, le prince Charles, avait laissé ses enfants "souffrir'' et il accuse la monarchie et les médias de tenter de "salir'' son épouse.

La reine aurait donné à son petit-fils "sa bénédiction'' en 2018 à sa proposition de travailler avec Winfrey sur un documentaire télévisé sur la santé mentale mais était loin d'imaginer les sujets privés que le prince comptait aborder...

Les initiés royaux affirment maintenant que la façon dont Harry a présenté le projet, "The Me You Can't See", était "clairement trompeuse''.



La source dit que la Reine n'avait "aucune idée'' que son petit-fils accuserait la famille de "négligence totale".