Jennifer Lopez voulait annoncer elle-même sur Instagram que le BENNIFER était de retour

Des sources ont déclaré au site internet People Page Six que Jennifer Lopez et Ben Affleck prévoyaient d'annoncer eux-mêmes leurs retrouvailles sur Instagram, mais que des photos prises par les paparazzis ont anticipé leur annonce. .

"Ben Affleck est resté chez elle [en avril] et elle prévoyait d'annoncer qu'ils étaient de nouveau ensemble sur Instagram. Tout est une question de timing avec elle", a déclaré une source à Page Six.

Cependant, il convient de noter que depuis leurs retrouvailles, les deux parties sont restées très silencieuses sur leur histoire d'amour ravivée.

Un autre proche a déclaré au site Page six: "Ils n'aiment pas être seuls et elle l'aime vraiment beaucoup. Ils ont eu une longue histoire ces deux-là".

Des représentants officiels des acteurs n'ont pas souhaiter commenter cette information.

Pendant ce temps, une source a déclaré mercredi que le couple n'avait "aucun problème'' à entretenir leur relation à distance.

"Ben est heureux de faire partie de sa vie à Miami, où ils ont passé beaucoup de temps à se détendre ensemble'', a déclaré une source à E !. "Tout semble naturel entre eux".

Ils prennent un jour à la fois, mais ne laissent pas la distance être un obstacle'', ajoute cette source, notant que Jen compte accompagner Ben à Los Angeles.

La star de Hustlers et l'acteur de Good Will Hunting se sont séparés en 2004 après avoir reporté leur mariage, mais ils se sont de nouveau rapprochés avec des sources affirmant que Jennifer Lopez était "heureuse et enthousiasmée par l'avenir'' après avoir rompu ses fiançailles avec Alex Rodriguez le mois dernier.