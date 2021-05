Friends: deux acteurs admettent avoir été très attirés l'un par l'autre dans la réalité

Et voilà, le monde entier en sait désormais un peu plus sur la série Friends, près de 25 ans plus tard après la diffusion de la spéciale sur HBO Max. L'animateur britannique, James Corden, qui a animé cette réunion spéciale, a réussi à démasquer un fait peu connu des fans en posant une question indiscrète aux acteurs: "Il est impossible de ne pas se rendre compte et de ne pas voir que vous étiez tous des acteurs jeunes, sexy et beaux. Il m'est inconcevable qu'il n'y ait peut-être pas eu de romances hors écran?"

L'air maladroit, Jennifer Aniston a alors toussé avant répondre: "Eh bien ... je veux dire, David? Tu peux répondre?"

"La première saison, j'ai eu le béguin pour Jen", admet David Schwimmer, Jennifer convenant que les sentiments étaient réciproques. "À un moment donné, nous avions un gros coup de foudre l'un pour l'autre, mais c'était comme si deux navires passaient l'un à côté de l'autre parce que l'un de nous deux était toujours en couple. Donc, nous n'avons jamais franchi cette frontière, vous savez que nous avons respecté cela."

Le couple insiste sur le fait qu'ils n'étaient rien d'autre que des amis, Jennifer Aniston admettant:

"Je me souviens avoir dit une fois à David,"Cela va être vraiment décevant si la première fois que toi et moi nous embrassons cela va être à la télévision nationale. Et effectivement, la première fois que nous nous sommes embrassés, c'était dans ce café (Central Perk) pour cette scène. Nous avons donc simplement canalisé toute notre adoration et notre amour l'un pour l'autre en tant que Ross et Rachel."

Jennifer Aniston et David Schwimmer ont donc avoué qu'ils étaient presque devenus des vrais Ross et Rachel lors de cette réunion spéciale de Friends.