Iris Mittenaere BLONDE: elle dévoile son "plus gros changement capillaire" (vidéo)

Quand viennent les beaux jours, on a souvent envie de changer tête. C'est le cas d'Iris Mittenaere qui a décidé de changer de look mercredi.

Alors qu'elle arborait des cheveux bruns foncés depuis de nombreuses années, elle a soudain eu envie d'un blond foncé très tendance.

Elle a partagé une vidéo avant, pendant et après sur son compte Instagram. On la voit assise sur une chaise avec sa couleur de départ, elle tourne pour apparaitre les papillotes sur la tête, puis avec un essuie sur les cheveux, et enfin, elle révèle sa nouvelle couleur.

"Oops I did it ... j’avais tellement envie de changer de tête ... Mon plus gros changement capillaire", écrit la jeune femme de 28 ans en demandant leur avis à ses abonnés et en précisant : "C’est encore plus clair en vrai je vous montrerai en story".

Un changement de look pas flagrant pour tout le monde à en juger par certains commentaires auxquels Iris Mittenaere a répondu. "Les gens qui me disent qu'il n'y a pas de différence dans mes cheveux... vous pensez toujours qu'il n'y a pas de différence ?", a-t-elle écrit en se montrant en story dans le miroir de la salle de sport. Et dans la story suivante, elle ajoute : "Les gens qui m'écrivent qu'il n'y a pas de différence vous avez soit besoin de faire un test chez l'ophtalmo, soit de récupérer un peu de bonne foi quelque part".