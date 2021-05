Forcée de faire du homeworking, elle transforme sa TOILETTE en bureau (photo)

Forcée de travailler à domicile en raison de la pandémie du Covid-19, une Américaine qui a bien essayé de partager un bureau avec son mari a finalement préféré transformer sa toilette en bureau à domicile.

Voulant un peu d'intimité, Niamh Sproul de Brooklyn, New York, 44 ans, s'est mise au travail en installant un bureau de fortune au-dessus des toilettes. Alors que certains ont qualifié son nouvel espace de bureau de dégoûtant, elle, en est fan.

La maman, qui travaille en tant que responsable des ressources humaines pour une société financière, travaillait à l'origine aux côtés de son mari dans leur chambre, relate le New York magazine.

Cependant, elle s'est vite rendu compte que leur situation de travail n'était pas pratique, car les deux devaient régulièrement quitter la pièce pour prendre des appels téléphonique, mais il n'y avait nulle part où aller car leurs enfants utilisaient le salon pour suivre, eux, leur travail scolaire. .

S'adressant au magazine Insider, Niamh a expliqué que l'appartement de la famille dispose de deux toilettes et demi et que la moitié de cette toilette a rapidement commencé à servir de "dépotoir" pour stocker des choses comme des vélos et des poussettes au lieu d'une toilette pour les invités.

Décidant de la transformer en bureau à domicile à la place en avril 2020, Niamh a déclaré: "Tout le monde a dû faire des ajustements majeurs dans sa vie et c'était une idée bizarre, sur un coup de tête, aléatoire que j'avais … et cela a fonctionné."