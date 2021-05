Nouvelles accusations de viol contre Marilyn Manson: une ex-petite amie du chanteur sort du silence

Marilyn Manson fait l'objet d'accusation de viols, d'agressions sexuelles et de violences. Après les actrices Evan Rachel Wood et Esmé Bianco, une ex-petite amie du chanteur enfonce le clou. Sous couvert d'anonymat, elle raconte que Marilyn Manson l'obligeait à regarder une vidéo dans laquelle il agresse sexuellement une jeune fan.

Le chanteur américain Marilyn Manson a fait l'objet vendredi d'une nouvelle plainte pour viol, cette fois de la part d'une ex-petite amie qui l'accuse en outre de l'avoir forcée à regarder une vidéo dans laquelle il agresse sexuellement une jeune fan.



La plainte contre Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Warner, a été déposée à Los Angeles par une jeune femme dont l'identité n'est pas dévoilée et qui dit avoir commencé à fréquenter le chanteur en 2011. Elle accuse Manson de l'avoir "violée et agressée sexuellement de manière répétée".



Selon la plainte, Manson lui a fait voir une vidéo dans laquelle il ligote une jeune fan sur une chaise pour l'humilier et l'insulter, avant de l'obliger à boire un verre d'urine et de la menacer à l'aide d'une arme à feu.



Un membre de l'entourage de Manson a démenti ces accusations vendredi, tandis qu'une source proche du chanteur a assuré que la vidéo était "un court-métrage de fiction" dans lequel figure une actrice adulte et qui n'a jamais été rendu public.



Le mois dernier, l'actrice Esmé Bianco avait porté plainte contre le chanteur, l'accusant de viol, d'agressions sexuelles à caractère sadique et de violences répétées.



Plusieurs femmes, dont l'actrice Evan Rachel Wood, ont également récemment accusé Marilyn Manson de faits similaires, que ce dernier a démenti.



En février dernier, la police de Los Angeles avait annoncé enquêter sur des accusations de violences dans le cadre du couple contre le chanteur, portant sur des faits commis entre 2009 et 2011, sans toutefois révéler l'identité de la ou des victimes.