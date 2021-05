Gossip Girl est de retour: la bande annonce du reboot dévoilée

Le reboot de Gossip Girl est en préparation depuis près d’un an. La bande annonce vient d’être dévoilée ainsi que la date de diffusion américaine.

Gossip Girl fait enfin son grand retour sur la chaîne américaine HBO Max. La bande annonce a été dévoilée. Kristen Bell reprend la célèbre voix de Gossip Girl.

Les fans pourront retrouver la série le 8 juillet prochain avec un nouveau casting et une intrigue inédite. "Huit ans après que le site web d’origine n’a plus donné de nouvelles, une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York est initiée à la surveillance sociale de Gossip Girl. Le reboot de la série abordera à quel point les réseaux sociaux – et le paysage de New York lui-même – ont changé au cours des dernières années," annonce le synopsis.