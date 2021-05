Jennifer Lopez à nouveau en couple avec Ben Affleck: P. Diddy tente de la reconquérir

Jennifer Lopez garde de bons contacts avec ses ex. Alors qu’elle vient de rompre avec Alex Rodriguez, la star est retournée auprès de son ex, Ben Affleck. Mais un autre veut retenter sa chance : P. Diddy a posté une photo de leur union datant de 2000.

P. Diddy tente-il de reconquérir Jennifer Lopez ? Ou est-ce une simple boutade ? Le rappeur a partagé un souvenir de sa relation avec Jennifer Lopez qui s’est terminée le 14 février 2001.

Sur cette photo, JLo tient la main de son ex, les bras débordants de magazines. Le timing du partage de cette photo est un peu étrange quand on sait que Jennifer vient de rompre avec Alex Rodriguez et s’est, dans le même temps, remise en couple avec son ex de 2002, Ben Affleck.

Les internautes ont qualifié cette publication de mesquine. Mais certains ont tout de même poussé le chanteur a tenté sa chance par un petit "Bye Ben".

A voir Si JLo appréciera ce souvenir. Elle avait quitté P. Diddy après une altercation entre celui-ci et un client d’une boite de nuit qui avait menée Jennifer en prison en 1999. Après des coups de feu tirés et un délit de fuite, la latina avait décidé de rompre.