La remplaçante d'Ellen DeGeneres est connue: qui remplacera celle qui a tenu 19 ans?

Ellen DeGeneres dira adieu à son Show au terme de la 19ème saison. Kelly Clarkson la remplacera avec son "Kelly Clarkson Show" diffusée depuis 2019.

Kelly Clarkson s'apprête à reprendre le créneau horaire convoité d'Ellen DeGeneres lorsque la comédienne se retirera suite à de faibles audiences et à des allégations d'intimidation et de comportement "toxique" sur le lieu de travail. Le Kelly Clarkson Show a obtenu un nouveau créneau horaire très convoité pour l'automne 2022.

Le talk-show comblera le vide laissé par Ellen DeGeneres après la fin de ses 19 ans d'existence l'année prochaine. Ellen DeGeneres a déclaré qu'elle avait démissionné parce qu'elle ne se sentait plus "stimulée". Elle a été tourmentée par des allégations selon lesquelles elle aurait favorisé un environnement de travail "toxique".

L'émission de Kelly Clarkson est devenue un succès grâce à sa personnalité gagnante, son style d'interview décontracté et ses invités célèbres. L'émission, qui en est actuellement à sa deuxième saison, a été renouvelée à la fin de l'année dernière pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2023.

"Ce sont des résultats remarquables pour un talk-show qui n'en est qu'à sa deuxième saison. Nous attendons avec impatience la 19e saison d'Ellen DeGeneres associée à Kelly Clarkson pour ce qui sera certainement une année à succès, a déclaré Valari Staab, président de NBCUniversal Local. D'ici 2022, The Kelly Clarkson Show sera la star de nos programmes de divertissement de jour et un atout pour nos journaux télévisés du début de l'après-midi."

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Drew Barrymore ou Tiffany Haddish prendraient la place d'Ellen, mais cela s'est avéré faux.

La présentatrice télé a confirmé à la mi-mai que la 19e série du Ellen DeGeneres Show serait sa dernière, et qu'elle serait "à jamais reconnaissante" à ses fans d'avoir "changé sa vie" en regardant l'émission. Dans une vidéo préenregistrée de son émission, partagée sur son compte Twitter, elle a déclaré à son public virtuel : "Je vous annonce que la saison prochaine, la saison 19, sera ma dernière saison. Vous devez savoir que ces 18 dernières années ont changé ma vie. Vous avez tous changé ma vie. Je vous suis à jamais reconnaissant à tous d'avoir regardé, d'avoir ri, dansé et parfois pleuré. Ce spectacle a été la plus grande expérience de ma vie, et c'est à vous que je le dois. Alors, merci."