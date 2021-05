Le chanteur B.J. Thomas est décédé des suites d'un cancer

Le chanteur américain Billy Joe "B.J.". Thomas, connu entre autres pour le morceau "Raindrops Keep Fallin' On My Head", est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer du poumon, ont rapporté samedi des médias américains, dont le site de divertissement TMZ.



B.J. Thomas a percé avec le tube "Raindrops Keep Fallin' On My Head" - la bande originale de "Butch Cassidy and the Sundance Kid" - mais il a aussi marqué les esprits plus tôt avec la chanson d'amour "Hooked on a Feeling", qui a vendu plus d'un million de singles. Il a également chanté la chanson titre de la série télévisée "Growing Pains". Parmi les autres chansons à succès du chanteur figurent "Another Somebody Done Somebody Wrong Song", "Rock and Roll Lullaby", "I Just Can't Help Believing" et "Whatever Happened to Old-Fashioned Love".

En mars 2021, B.J. Thomas a annoncé sur sa page Facebook qu'il avait un cancer du poumon. Il suivait un traitement dans un hôpital du Texas, mais est décédé plus de deux mois plus tard à son domicile d'Arlington, au Texas. Le chanteur laisse derrière lui une femme et trois filles.