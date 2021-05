Que devient Patxi, révélé par la saison 3 de la Star Academy? (vidéo)

Vous vous souvenez certainement de Patxi, aperçu dans la Star Academy en 2003, lors d'une saison remportée par Elodie Frégé. Le chanteur de 39 ans aujourd'hui est resté dans l'ombre bien des années, mais il n'a pas chômé, et lance un nouveau projet!

Acteur et compositeur

Après avoir sorti un album en 2010 (Amour carabine), l'artiste a écrit beaucoup de chansons... Pour d'autres artistes, comme il l'explique dans Télé-Loisirs. Il a notamment écrit plusieurs titre de l'album "Chambre 12" de Louane, dont le tube "Jour 1". Mais Patxi Garat est aussi acteur! Il a pu démontrer son talent au théâtre dans La Troupe à Palmade.

Aujourd'hui, il sort enfin de l'ombre et dévoile un nouvel album très particulier. Basque d'origine, l'album intitulé simplement "En basque", reprend des classiques de la chanson française, vieux ou récents, chantés dans ce dialecte. De Souchon à Jacques Brel en passant par Angèle et Roméo Elvis, les reprises sont variées et nombreuses.

2 nouveaux albums

Pour Patxi, cet album s'adresse "aux gens qui parlent basque bien sûr, mais c'est aussi une porte ouverte vers cette langue. Ça permet à tous les gens qui ne la parle pas de comprendre les chansons puisqu'elles sont déjà connues!", explique-t-il au magazine.

Si le basque ne vous tente pas, un peu de patience, Patxi sortira un album en français l'année prochaine, qui s'appellera Biarritz.