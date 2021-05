"Bonsoir Papa chéri": Laeticia Hallyday partage un souvenir adorable de ses filles (vidéo)

Ce dimanche, c'est la fête des mères en France. Même si elle vit aujourd'hui aux Etats-Unis avec ses deux filles, Laeticia Hallyday a tenu a envoyer de l'amour aux nombreuses mamans françaises qu'elle connaît, de près ou de loin. Pour ce faire, elle a fouillé dans ses archives et est tombée sur une vidéo de ses filles, il y a quelques années. Alors qu'elles prennent un bain à deux, elles envoient un message à leurs parents. "Bonsoir papa chéri, papa", lance Joy. "Maman je t'aime aussi, je vous aime tous les deux, à la folie, comme ça, jusqu'à la terre entière", ajoute ensuite sa soeur Jade, alors qu'elles barbotent dans l'eau.

"Une journée d’amour à toutes les mamans en France à toutes les femmes courageuses, fortes, belles, gentilles et altruistes de ma vie et à VOUS", écrit Laeticia Hallyday en légende de sa publication. "Merci mes amours je vous aime à la folie d’amour Jade et Joy."