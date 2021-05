Pourquoi Anne Sinclair n'a-t-elle pas quitté DSK après la révélation de l'affaire du Sofitel de New York?

Le 14 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, alors patron du FMI et favori pour l'élection présidentielle de 2012, était arrêté puis incarcéré après des accusations de tentative de viol par une femme de chambre du Sofitel, où il avait passé la nuit. Si cette affaire s'est finalement soldée par une transaction financière confidentielle, elle a coûté sa carrière politique à DSK, plus tard mis en cause dans un autre scandale sexuel, celui du Carlton de Lille.

Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, l'ancienne épouse de Dominique Strauss-Kahn, la célèbre journaliste Anne Sinclair, qui était en couple avec lui au moment de l'affaire du Sofitel, publie ses mémoires intitulées "Passé composé" dans lesquelles elle revient sur sa relation avec l'ancien directeur général du FMI (Fonds Monétaire International).

Alors qu'elle assurait la promotion de son ouvrage ce dimanche soir sur TF1 dans l'émission Sept à Huit, elle a répondu à une question qui est sur toutes les lèvres. Pourquoi n'a-t-elle pas quitté DSK dès l'affaire du Sofitel de New York?

"On ne quitte pas un homme à terre", a-t-elle dignement répondu. L'ancienne journaliste star de TF1 de 1980 à 1990 avait alors choisi de livrer bataille avec l'homme qu'elle aimait. "Ou bien on détale, ou bien on fait face. Moi j'ai décidé de tenir."

Anne Sinclair avait donc décidé de rester aux côtés de son homme et justifie son attitude, 10 ans après. "Cela doit s'appeler le déni, quand on refuse de voir et j'ai évidemment refusé de voir, avec toute la bonne foi du monde (...) Cela peut me faire passer pour une sombre idiote, mais c'est ma vérité", justifie-t-elle.