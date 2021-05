Vous ne devinerez jamais combien d'euros la nouvelle épouse de Boris Johnson a déboursé pour sa robe de mariée

Downing street a confirmé dimanche que le Premier ministre britannique Boris Johnson a épousé la veille sa fiancée Carrie Symonds, lors de ce que la presse a qualifié de "cérémonie secrète".

Les journaux Mail on Sunday et The Sun avaient affirmé samedi que Boris Johnson, 56 ans, connu pour sa vie amoureuse mouvementée, venait d'épouser Carrie Symonds, 33 ans, dans la cathédrale catholique de Westminster, devant des amis proches et des parents.

Dans la soirée, une photo officielle du couple a été publiée. On peut voir la nouvelle épouse du premier ministre porter une longue robe de style bohème avec une couronne à fleurs. Le marié porte, lui, un costume sombre et une cravate bleue.

Connue pour ses affinités écologiques, la mariée n'a pas acheté une robe pour convoler avec le Premier ministre des Britanniques, mais elle en a loué une qu'elle rapportera ce mardi, nous apprend le journal du Sun. Carrie Symonds a déboursé 53 euros pour louer cette robe qui à la base vaut 3.200 euros.

Le couple attendait depuis des mois de s'unir après que leur projet initial de mariage l'année dernière avait été retardé par la pandémie. Fiancés en décembre 2019, les nouveaux époux sont aussi les parents d'un petit garçon d'un an, Wilfred.