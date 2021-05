Courteney Cox recrée la fameuse danse de la série Friends avec une personnalité très célèbre

La star de Friends, 56 ans, a partagé sur son compte Instagram une vidéo hilarante de la fameuse danse de routine frère/soeur qu'elle partageait avec David Schwimmer dans la série Friends. Mais c'est cette fois avec l'aide du chanteur Ed Sheeran que l'actrice a effectué ce duo endiablé. "Juste une danse de routine avec un ami…", a écrit Cox en légende de sa publication animée.

L'actrice et le quadruple lauréat d'un Grammy Award, 30 ans, semblaient parfaitement synchronisés lorsqu'ils ont interprété le numéro. "Nous avons eu nos propres retrouvailles ce week-end", a écrit Sheeran, publiant la vidéo sur son propre profil, y compris le hashtag "#évidemment mieux que Ross" dans la légende.

Cox a initialement exécuté cette danse avec David Schwimmer, son frère à l'écran, dans l'épisode de la saison 6 "The One with the Routine". Dans cet épisode mémorable, Monica et Ross ressuscitent leur routine de danse du lycée pour avoir une chance de figurer dans une émission télévisée diffusée au réveillon du Nouvel An, alors qu'ils vont passer l'an 2000.

Récemment, Cox et Schwimmer ont rejoint Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et Matthew Perry pour un épisode spécial de Friends: The Reunion sur HBO Max. "J'ai été inondée par ses souvenirs irremplaçables accumulés pendant 10 années", a déclaré Cox à PEOPLE avant la réunion spéciale très attendue.