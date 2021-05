Anne Sinclair en larmes en écoutant le témoignage inattendu d'une auditrice (vidéo)

Invitée de Léa Salamé sur France Inter, à l'occasion de la sortie de son autobiographie, Anne Sinclair est revenue sur l'affaire DSK. L'intervention poignante d'une auditrice sur le sujet lui a tiré quelques larmes.

Dix ans après l'affaire DSK, Anne Sinclair publie ses mémoires dans un recueil intitulé "Passé composé". À cette occasion, l'ex présentatrice de 7 sur 7 fait le tour des médias pour assurer la promotion de son livre. Sur France Inter, elle s'est confiée sur sa relation avec Dominique Strauss-Kahn, et son aveuglement quant aux mœurs de celui-ci.

"Ça paraissait et ça paraît toujours invraisemblable que je n'ai été au courant de rien. Et ça me paraît à moi aussi invraisemblable", a constaté la journaliste. "Le processus du déni, ça existe. En psychanalyse, tout le monde le connaît. C'est sans doute que je n'ai pas voulu voir", a-t-elle expliqué.

Anne Sinclair s'est séparée de Dominique Strauss-Kahn en 2012, après l'avoir soutenu dans les moments les plus difficiles. "Sur le moment, on fait front. Il y a deux attitudes : ou bien on détale, ou bien on tient. Moi, j'ai été plutôt élevée dans l'idée qu'il faut tenir", a-t-elle raconté.



Une auditrice est alors intervenue pour lui témoigner son admiration : "Votre attitude, celle qui n’a pas fui dans l’adversité, celle qui a montré tant de dignité, qui ne s’est pas perdue dans des conjectures devant les médias. L’authenticité est une qualité primordiale à mon sens, et vous l’avez". Et d'ajouter, en pleurs : "Sachez également que je n’ai pas douté que quand vous en seriez sortie, votre union serait rompue. Merci d’être ce que je considère, un honneur pour la gente féminine. Je me réjouis de vous lire".

Des mots qui ont visiblement été droit au cœur de l'intéressée. "Madame, vous me touchez infiniment. Votre voix étranglée me touche et me fait du bien", a réagi Anne Sinclair, qui a elle-même semblé essuyer quelques larmes.