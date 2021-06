Première épreuve de la demi-finale Top Chef: Mohamed a placé la barre TRÈS haut avec son thème "macaronis farcis" (vidéo)

La demi-finale a eu lieu ce soir dans Top Chef: Matthias, Sarah et Mohamed se sont affrontés. Chaque candidat devait choisir un thème qu'il imposait aux autres dans le but de les déstabiliser et les empêcher de gagner des points. C'est Mohamed qui a commencé, et il a placé la barre très haut!

Après 15 semaines de compétitions, il reste seulement 3 candidats pour cette demi-finale Top Chef. Matthias, Sarah et Mohamed vont s'affronter dans un marathon de 3 épreuves afin de déterminer les deux candidats qui s'affronteront en finale. Chaque candidat doit imaginer sa propre épreuve pour l'imposer aux autres adversaires afin de les déstabiliser et les empêcher de gagner des points.

Pour l'obtention d'une place en finale, les candidats doivent marquer au moins 1 point. Celui qui choisi son thème ne peut gagner de point sur sa recette: s'il arrive 1er, les deux autres candidats ne remportent pas de points non plus MAIS s'il arrive en 3e position, ce sont alors les deux autres candidats qui remporteront 1 point.

Mohamed était le premier a choisir son plat, et il a placé la barre vraiment très haut en choisissant une recette technique souvent proposée dans des restaurants étoilés et des palaces: les macaronis farcis. "C'est un des plats qui m'a fait le plus galéré dans ma carrière professionnelle. J'ai vu des gens chialer carrément devant ce plat parce qu'ils pétaient un plomb! C'est quelque chose de très technique qui nécessite une vraie réflexion et construction. Je pense que je suis plus technique que Mathias et Sarah donc avec cette épreuve j'espère les mettre en difficulté", explique Mohamed.

Sarah déstabilisée, Matthias confiant et Mohamed un peu trop "à l'aise"

Et Mohamed a vu juste, Sarah s'est tout de suite sentie déstabilisée. "Quand j'entends le mot 'palace', je sais que je suis foutue direct... Les macaronis farcis, ça a l'air simple mais c'est une technique à maîtriser et effectivement, elle est complexe, surtout quand on ne l'a jamais fait... Donc c'est bien la merde!" Pour Matthias, c'est différent, il se sent plus à l'aise face à ce plat: "Moi j'ai fait 6 mois aux macaronis dans un restaurant deux étoiles donc je pense en avoir autant fait que Mohamed", dit le chef parisien.

Mais Mohamed a pensé à tout, et pour corser encore plus l'épreuve, les candidats ont dû réaliser un macaronis farcis "sur deux étages minimum et avec deux sauces minimum". Alors, qui a remporté cette épreuve? Mohamed est-il parti trop confiant?

Mohamed a lancé la cuisson de ses pâtes au dernier moment pour éviter que ses adversaires ne le recopie. Pris par le temps, il ne remportera pas la première place... Et à la grande surprise générale, c'est Sarah qui gagne cette épreuve. Elle qui n'avait jamais réalisé de macaronis farcis.



Le plat de Sarah, original et minimaliste. Sarah a fait le pari de réaliser les macaronis farcis dans un cannelloni lui-même farci avec les macaronis. Et cette technique a payé puisqu'elle remporte l'épreuve et gagne un point.