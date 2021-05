Matthew Perry inquiète les fans de Friends, les producteurs de la série rassurent

Jeudi 27 mai 2021, les fans de Fiends ont été gratifiés d'un épisode spécial : The Reunion. Celui-ci célébrait les retrouvailles des six membres du casting – Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow et Matthew Perry – 17 ans après la diffusion du 236e et dernier épisode du sitcom culte. Il s'agissait en réalité d'un show télévisé plus que d'un épisode à proprement parlé, puisqu'aucune réplique n'avait été écrite à l'avance. L'émission faisait la part belle au déroulement du casting, au processus de création et à diverses anecdotes de tournage...

L'ambiance était à la bonne humeur dans cet "épisode spécial" qui jouait finalement plus sur la nostalgie que sur l'humour. Pourtant dès la diffusion de la bande annonce de Friends : The Reunion, les fans s'étaient inquiétés de l'apparence et de l'élocution de Matthew Perry. Une source proche de l'acteur avait expliqué dans les colonnes de The Sun que Matthew Perry avait subi une opération dentaire avant le tournage : "C'est ça qui a causé ses troubles d'élocution. Matthew Perry a dit à son entourage qu'il était sobre et qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter".

La diffusion de l'épisode dans son intégralité a relancé les interrogations des téléspectateurs sur l'état de santé de l'acteur, son côté taciturne contrastant avec la vivacité de son personnage. Matthew Perry aurait-il renoué avec ses vieux démons : l'alcool, les drogues ? Nettement moins bavard que David Schwimmer (Ross), l'une des ses rares interventions dénotait un certain mal-être : "J'avais l'impression que j'allais mourir s'ils (le plublic, Ndlr) ne riaient pas, a-t-il confié. Ce n'est pas sain, c'est clair".



Kevin S. Bright, le producteur de Friends, s'est voulu rassurant sur le sujet dans une interview pour le au "Hollywood Reporter" : "Je lui ai parlé, c’était chouette de le voir à nouveau. Les gens disent ce qu’ils veulent, je n’ai rien à dire, à part que c’était génial de le voir, et que je pense qu’il est très drôle dans l’épisode. Je pense qu’il va bien. Il a l’air plus en forme et plus fort que la dernière fois que je l’ai vu, et il est content d’aller de l’avant."



Même son de cloche chez Ben Winston, producteur de la fameuse réunion : “Il était génial. Les gens peuvent parfois être méchants”, a-t-il estimé. Et d'ajouter : “J’ai adoré travailler avec lui. C’est un homme brillamment drôle et j’ai trouvé qu’il avait de bonnes répliques. Je me suis senti heureux et chanceux d’être en sa présence et de le diriger sur un tel projet.”