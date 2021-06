Demi-finale Top Chef: ÉGALITÉ pour les trois candidats restant, le suspens est "insoutenable"

La demi-finale a débuté ce soir dans Top Chef: Matthias, Sarah et Mohamed se sont affrontés sur deux épreuves. Chaque candidat devait choisir un thème qu'il imposait aux autres dans le but de les déstabiliser et les empêcher de gagner des points. Ce soir, seuls Mohamed et Sarah ont imposé leur thème. Matthias le fera la semaine prochaine.

Après 15 semaines de compétitions, il reste seulement 3 candidats pour cette demi-finale Top Chef. Matthias, Sarah et Mohamed vont s'affronter dans un marathon de 3 épreuves afin de déterminer les deux candidats qui s'affronteront en finale. Chaque candidat doit imaginer sa propre épreuve pour l'imposer aux autres adversaires afin de les déstabiliser et les empêcher de gagner des points. Ce soir, Mohamed et Sarah ont choisi leur thème au terme de deux épreuves. Pour l'obtention d'une place en finale, les candidats doivent marquer au moins 1 point. Celui qui choisi son thème ne peut gagner de point sur sa recette: s'il arrive 1er, les deux autres candidats ne remportent pas de points non plus MAIS s'il arrive en 3e position, ce sont alors les deux autres candidats qui remporteront 1 point. Ce soir, Mohamed a terminé 2e sur son thème, Matthias 3e et Sarah 1e, c'est donc elle qui a obtenu 1 point sur l'épreuve "macaronis farcis" imposée par Mohamed. Pour la seconde épreuve, Sarah a terminé 3e sur son thème, Matthias 2e et Mohamed en 1e place. C'est donc les deux chefs Matthias et Mohamed qui ont remporté l'épreuve et marqué 1 point chacun. "Bon c'est un peu dommage d'être 3e sur sa propre épreuve mais d'un côté, je me dis qu'il y a égalité partout! Rien n'est perdu", se rassure Sarah. Pour le présentateur et les chefs de l'émission, c'est du jamais vu: "Mohamed 1 point, Sarah 1 point, Matthias 1 point, c'est fou cette saison! Egalité partout, le suspens est insoutenable, c'est unique!" Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'épreuve que Matthias imposera aux autres candidats mais aussi, qui sera qualifié pour la grande finale entre Matthias, Sarah et Mohamed!