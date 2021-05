Amel Bent dévoile pour la première fois les visages de ses filles Sofia et Hana

Si la fête des mères tombait cette année le dimanche 9 mai en Belgique, la date était différente en France. Ce dimanche 30 mai, les mamans de l'hexagone étaient célébrées, dont Amel Bent, qui a gratifié ses fans de quelques photos inédites de ses filles. En effet, ses abonnés Instagram ont pu constater que la famille Bent profitait bien d'une journée ensoleillée.

À la piscine, à la plage ou à l'intérieur de la maison, ses deux filles Sofia (5 ans) et Hana (3 ans et demi) ont été photographiées à visages découverts, et non de dos, comme on avait pu les apercevoir dans de précédentes publications. Une série de vidéos et de photos de sa "mum life", vie de maman, comme la chanteuse l'écrit en description.