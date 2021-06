Kate Middleton: cette attitude qui fait d'elle "un joyau de la couronne", selon de nombreux experts royaux

La jeune femme maladroite issue de la classe moyenne britannique s'est transformée en une ambassadrice exemplaire de la monarchie. Après les accusations tenues par Meghan Markle lors de son interview vérité avec Oprah Winfrey accusant Kate Middleton de l'avoir fait pleurer, la duchesse de Cambridge a affiché un comportement digne et remarquable, souligne unanimement la presse people britannique. "Kate Middleton a décidé de "s'élever au-dessus" de ces querelles et d'agir en tant que pacificatrice entre William et Charles aux funérailles du prince Philip, estime même une experte royale. Alors qu'un autre la qualifie de "réel joyau de la couronne britannique".

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a été félicitée pour son attitude par rapport aux allégations faites par le duc et la duchesse de Sussex et "n'a pas été intimidée par le drame", développe la journaliste Camilla Tominey dans le magazine Stella.

Lors d'une conversation explosive avec Oprah Winfrey en mars, Meghan Markle, 39 ans, a affirmé que Kate l'avait fait pleurer avant d'épouser le prince Harry.

Cependant, lorsque Harry a retrouvé sa famille quelques semaines plus tard lors des funérailles de son grand-père, le prince Philip, Kate a été le premier membre de la famille à discuter avec Harry– et a même été aperçue en train de faire quelques pas en arrière dans le but de réconcilier son époux et son beau-frère.

"Laissant de côté tout ressentiment personnel qu'elle pourrait encore ressentir à propos de Harry et Meghan, Kate a fait de son mieux pour essayer de tracer la voie de la réconciliation entre les frères."

Elle a ajouté: "Peu de gens l'auraient blâmée d'avoir tout simplement ignoré Harry, mais elle a clairement décidé que la situation devait être apaisée plutôt qu'aggravée."

"C'était un geste habile qui montre que la duchesse n'est pas intimidée par tout ce qui se passe."

Lors des funérailles du prince Philip le 17 avril à Windsor après sa mort à l'âge de 99 ans, les frères séparés ont été réunis pour la première fois depuis plus d'un an.