Pour Magalie Vaé, gagner le million d’euros de la Star Ac’ était un cadeau EMPOISONNÉ: "Je croyais qu'ils étaient mes super amis pour la vie" (vidéo)

Magali Vaé a remporté la saison 5 de la Star Academy il y a 16 ans. La chanteuse, invitée de l’émission Ça commence aujourd’hui sur France 2, a raconté ce qu’il s’est passé dans sa vie depuis ce jour. Pour elle, le million d’euros gagné était "un cadeau empoisonné". Elle explique qu’après la déduction des impôts, elle a reçu 500.000 euros sur son compte en banque.

"Je n’avais jamais travaillé et je n’étais pas dans une famille hyper riche. On ne sait pas gérer tout cet argent (…). Ce sont des petites sommes, mais ça va très vite. C’est un restaurant pour des copains, puis on sort tous les soirs et c’est moi qui paye. C’est le taxi pour tout le monde", a raconté l’artiste qui avait 18 ans au moment de sa victoire.

"On ne réfléchit pas (…). J’ai fait profiter des gens qui sont arrivés autour de moi, que je croyais être mes super amis pour la vie". Magali avoue avoir flambé… Elle a offert un séjour en Egypte à sa mère et un voyage aux Antilles à sa sœur. Elle a fini par tout dépenser.

Mais cette époque est révolue. Désormais en couple et mère d’une petite fille, Magali mène une vie discrète. "Il est là, on est ensemble. Sur Facebook, on ne met rien. Mais oui, je suis heureuse."



16 ans après l'épisode Star Ac', Magali Vaé va faire ses débuts au cinéma. Elle va jouer un rôle dans le film Ne m’oublie pas de Mathieu Grillon.