Regé-Jean Page révèle pourquoi il a quitté la série Les Chroniques de Bridgerton

Lorsque la nouvelle est tombée, les fans des Chroniques de Bridgerton étaient sous le choc. Regé-Jean Page, alias le duc d’Hastings, a annoncé qu’il quittait la série. Il a donné la véritable raison lors d’une interview accordée au magazine Variety.



"Simon était cet incroyable personnage antagoniste qui devait évoluer et se trouver à travers Daphne. Je pense que la chose la plus courageuse à faire dans les romances de fiction est d'offrir aux gens une fin heureuse", a expliqué l’acteur.



Une raison très différente de celle donnée par une source. "Il n'était pas content du sort réservé à son personnage pour la saison 2, où il devait avoir un rôle secondaire. Regé a reçu une pluie d'offres pour des rôles plus importants et des premiers rôles". Il ferait même partie des candidats pour incarner James Bond.