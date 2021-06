Découvrez "la vraie vie des influenceuses" sur RTLplay: ces 4 femmes pratiquent le métier le plus en vogue du moment

Dès maintenant, plongez dans "La vraie vie des influenceuses ". Une immersion exclusive dans un des métiers les plus en vogue du moment. Loin du cliché de la bimbo qui poste des tutos maquillage, les 4 jeunes femmes présentes dans le documentaire défendent des causes qui leur tiennent à cœur : protection de l'environnement, acceptation de soi, féminisme.

Découvrez les 4 influenceuses :

Camille Chaudron veut sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux. Consultante en développement durable, c'est avec humour qu'elle casse les codes de la mode pour promouvoir le zéro déchet. @girl_go_green (53.4k abonnés)

Louise Aubery prône le body positive. Créatrice des ateliers "GirlzInBiz", de la marque de lingerie "JeNeSaisQuoi" et du podcast "InPower", elle veut montrer que les femmes sont ambitieuses et peuvent prendre le pouvoir de leurs vies. @mybetterself (479k abonnés)

Julie Bourges partage sur son histoire de grande brûlée. Pour elle, chaque femme est belle peu importe ses cicatrises. Marraine de l'association "Burns and smiles" qui a pour but de redonner le sourire aux brûlés, elle a également écrit un livre "100 pensées positives, inspirantes et motivantes". @douzefevrier (576k abonnées)

Léa Coffrant se livre sur la maternité, son quotidien et ses réflexions. Elle a trois entreprises dont "Cracotte shop", un concept store soucieux de la planète et l'agence de communication "Bazik Conseil". Elle est également l'hôte du podcast de santé mentale "Salut, ça va ?". @jenesuispasjoli (941k abonnés)

Découvrez le quotidien de ces femmes inspirantes sur RTLplay.