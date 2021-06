Des militaires américains se trompent et font une descente dans une usine d'huile d'olive bulgare par erreur (vidéo)

Une équipe de soldats de l'armée américaine a effectué par erreur une descente dans une usine en Bulgarie, lors d'un exercice d'entraînement de l'OTAN dans la région, relate Fox News. L'entreprise fabrique des équipements utilisés dans la production d'huile d'olive.

Ken McGraw, le bureau des affaires publiques de l'U.S. Special Operations Command, a déclaré mardi à Fox News qu'un rapport initial sur le raid était incorrect.

"L'unité qui a effectué le raid était la 173rd Airborne Brigade, qui est stationnée à Vicenza, en Italie", a-t-il déclaré. "Les forces d'opérations spéciales américaines n'ont pas été impliquées dans cet incident de quelque manière que ce soit".

Les soldats américains affectés à la 173rd Airborne Brigade effectuaient une simulation sur l'aérodrome de Cheshnegirovo, dans le centre-sud de la Bulgarie, a expliqué M. McGraw. Ils se déplaçaient de bâtiment en bâtiment pour saisir et sécuriser chaque arrêt, et l'équipe a cru par erreur que l'usine était située à l'intérieur de l'aérodrome, et non à côté.

Au cours de l'exercice du 11 mai, les soldats ont simulé l'entrée et le nettoyage de plusieurs bunkers et structures sur l'aérodrome, a déclaré le commandement Europe et Afrique de l'armée américaine dans un communiqué. Les soldats "ont pénétré et nettoyé un bâtiment à côté de l'aérodrome qu'ils pensaient faire partie de la zone d'entraînement, mais qui était occupé par des civils bulgares exploitant une entreprise privée".

Aucune arme n'a été tirée à aucun moment pendant cette interaction, a précisé l'armée.

"L'armée américaine prend l'entraînement au sérieux et donne la priorité à la sécurité de nos soldats, de nos alliés et des civils", indique le communiqué. "Nous nous excusons sincèrement auprès de l'entreprise et de ses employés. Nous tirons toujours des leçons de ces exercices et nous enquêtons pleinement sur la cause de cette erreur. Nous allons mettre en œuvre des procédures rigoureuses pour définir clairement nos zones d'entraînement et prévenir ce type d'incident à l'avenir."

Dilyana Gaytandzhieva, journaliste d'investigation pour Arms Watch, selon son compte Twitter, a tweeté des images de caméras de sécurité censées montrer l'incident. On y voit un groupe de sept soldats, armes au poing, pénétrer dans la propriété et dans ce qui semble être un entrepôt avec au moins un employé à l'intérieur.

L'incident s'est produit lors d'un exercice dans le cadre de Swift Response 21, une opération qui se déroule en Roumanie, en Estonie et en Bulgarie et à laquelle participent plus de 7 000 parachutistes de 10 nations différentes dans le cadre de la série plus large Defender Europe 21.

Defender Europe 21 est un exercice annuel interarmées multinational à grande échelle, dirigé par l'armée américaine et conçu pour renforcer l'état de préparation et l'interopérabilité entre les armées des États-Unis, de l'OTAN et des pays partenaires.

Basée à l'avant en Italie et en Allemagne, la 173rd Airborne Brigade (Sky Soldiers) s'entraîne régulièrement aux côtés des alliés et des partenaires de l'OTAN.